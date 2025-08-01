İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2025 Cuma / 7 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6634
  • EURO
    46,5204
  • ALTIN
    4299.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bölge ateş çemberi: İşgalci İsrail diplomatlarını tahliye edecek
Dünya

Bölge ateş çemberi: İşgalci İsrail diplomatlarını tahliye edecek

İsrail Dışişleri Bakanlığının, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki büyükelçilik ve Dubai'deki başkonsoloslukta görevli tüm diplomatik personelini ve ailelerini tahliye etme kararı aldığı belirtildi.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 00:00 - Güncelleme:
Bölge ateş çemberi: İşgalci İsrail diplomatlarını tahliye edecek
ABONE OL

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığının kararı, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin İsraillilere BAE'ye seyahat uyarısını güncellemesinin ardından geldi.

Dışişleri Bakanlığının tahliye kararının "sıra dışı" olduğu belirtilen haberde, bu adımın yüksek düzeyde bir uyarıya işaret ettiği vurgulandı.

Ulusal Güvenlik Konseyi, seyahat uyarısında BAE'deki İsrail hedeflerine yönelik saldırı endişesini ileri sürerek "Ülkeye gereksiz seyahatlerden kaçınılması ve seyahat etmeyi düşünenlerin tekrar gözden geçirmesi şiddetle tavsiye edilmektedir." ifadesine yer verdi.

BAE'ye üçüncü derece seyahat uyarısının hala geçerli olduğu kaydedildi.

  • İsrail basını
  • BAE Büyükelçiliği
  • personel tahliye

ÖNERİLEN VİDEO

Cinayet zanlısı kümesten çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.