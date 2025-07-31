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Dünya

Bölge halkı diken üstünde! Yüksek radyasyon içeren arı yuvası bulundu

ABD'nin California eyaletinde radyoaktif etkiye maruz kalmış bir yaban arısı yuvası bulunduğu ortaya çıktı. Bölgenin, Soğuk Savaş döneminde nükleer silah üretilen bir nokta olduğu ifade edildi.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 21:43 - Güncelleme:
Bölge halkı diken üstünde! Yüksek radyasyon içeren arı yuvası bulundu
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Enerji Bakanlığının raporuna göre, ABD'nin Soğuk Savaş döneminde nükleer silah ürettiği Güney Carolina ile Georgia eyaleti sınırına yakın bölgedeki Savannah Nehri sahasında, 3 Temmuz'da federal yönetmeliklerce izin verilen seviyenin 10 katı oranında radyasyon içeren yaban arısı yuvası bulundu.

Bakanlık yetkilileri, ilaçlanan yuvanın radyolojik atık olarak bir torbaya konulduğunu, toprakta ve çevresinde herhangi bir kirlilik tespit edilmediğini belirtti.

Yetkililer, yaban arısı yuvasındaki durumun, kirlilik kontrolüyle ilgili bir hatayla alakalı olmadığını vurguladı.

ABD NÜKLEER SİLAH PROGRAMINDA KRİTİK ROL OYNAMIŞ BİR BÖLGE

Savannah Nehri sahası, 1950'lerin başında kurulmuş ve Soğuk Savaş döneminde trityum ve plütonyum üretilerek ABD nükleer silah programında kritik rol oynamış bir bölge olarak biliniyor.

Enerji Bakanlığının gözetiminde Savannah River Nuclear Solutions adlı kuruluşun idaresine verilen sahadaki tesis artık silah malzemesi üretmese de nükleer atık yönetimi, çevre temizliği ve ulusal güvenlik alanlarında faaliyetlerini sürdürüyor.

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