Dünya

Bölge için büyük yatırım fırsatı: Körfez, yeni ortağıyla imzaları attı

Birleşik Arap Emirlikleri, yatırım ve ticarette yeni bir dönemi başlatacak kapsamlı ekonomik işbirliği anlaşmasına imza attı. Anlaşma, iki ülke arasındaki ticari engelleri azaltmayı ve yatırımları hızlandırmayı hedefliyor.

AA13 Ocak 2026 Salı 18:53 - Güncelleme:
Bölge için büyük yatırım fırsatı: Körfez, yeni ortağıyla imzaları attı
BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ve Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, başkent Abu Dabi'de bir araya geldi.

Bin Zayid ve Tinubu'nun katılımıyla düzenlenen törende iki ülke arasında yatırım ve ticaret alanlarında yeni bir dönemi başlatmak üzere kapsamlı ekonomik ortaklık işbirliği anlaşması imzalandı.

BAE ve Nijerya'nın imzaladığı kapsamlı ekonomik işbirliği anlaşması, karşılıklı gümrük vergilerini düşürme ve ticari engelleri kaldırma adımlarıyla iki ülke arasında yatırım ve ticareti artırmayı hedefliyor.

