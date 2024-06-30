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Dünya

Sisi: Bölge son zamanlarda tehlikeli değişimlerden geçiyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgenin tehlikeli değişimlerden geçtiğini söyledi.

AA30 Haziran 2024 Pazar 15:46 - Güncelleme:
Sisi: Bölge son zamanlarda tehlikeli değişimlerden geçiyor
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Sisi, Mısır'da 30 Haziran 2013'te yaşanan olayların yıldönümü münasebetiyle bir televizyon konuşması yaptı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere dikkati çeken Sisi, şunları kaydetti:

"Bölge son zamanlarda tehlikeli değişimlerden geçiyor. Bölge, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız savaşı ile Mısır topraklarına doğru çirkin tehcir girişimlerini dayatma gelişmelerini yaşıyor."

Gazze'ye yönelik savaşta insanlık vicdanının yok olduğunu dile getiren Sisi, "Uluslararası toplum da ona (savaşa) sessiz kaldı ve orada ölen ve yerinden edilen on binlerce savunmasız insana sırtını döndü." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde 2013 yılı itibariyle değişimler olduğu ve kaostan sonra istikrarın sağlandığını söyleyen Sisi, "Bu yıllarda zorluk ve ağır bedellere rağmen terörü bitirdik. Mısırlıların sarf ettiği büyük çabalarla kalkınmanın altyapısını inşa ettik. Tüm sektörlerdeki sorunların ve birikmiş krizlerin üzerine gittik." diye konuştu.

Mısır'daki hayat pahalılığına da değinen Sisi, kendisinin ve hükümetin öncelikli işinin hayat pahalılığının önüne geçme çabaları olduğunun altını çizdi.

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