Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında yapılan mutabakatla terör örgütü Haseke'den çekilmeye başladı.

Ordu güçlerinin çekildiği bölgelere de iç güvenlik birimleri yerleştirildi. Terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunda Suriyeli olmayan teröristlerin ülke sınırının dışına çıkmasını öngörüyordu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG işgalindeki Ayn el-Arab'dan teröristler ile devrik rejim askerlerinden oluşan bir grup, 4 otobüs ve 25 araçlık bir konvoyla Haseke üzerinden ülkeden ayrıldı.

Al-Monitor'ün haberine göre sözde üst düzey isimlerin de yer aldığı PKK'nın Suriyeli olmayan en az 100 militanı, Suriye'den Irak'ın kuzeyine geçti ve buradan da Kandil'e gitti.

