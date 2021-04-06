Bölge ülkeleri Mozambik için harekete geçti: Hepimizi tehdit ediyor

AA 06 Nisan 2021 Salı 17:48 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 17:48

Afrika'daki 16 ülkenin üye olduğu SADC tarafından yapılan açıklamada, "SADC, Cabo Delgado'da devam eden terör saldırılarından derin endişe duyuyor. Bölge sakinleri gaddar, acımasız ve ayrım gözetmeyen saldırılar nedeniyle acı çekmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Mozambik'teki krizi masaya yatırmak ve gerekli tedbirleri almak üzere 8 Nisan'da bu ülkenin başkenti Maputo'da toplantı yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan SADC adına açıklama yapan Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, Mozambik'teki saldırıların sadece ülke barış ve güvenliğini değil, bölge güvenliğini de tehdit ettiğine dikkati çekti.

- ENSAR'UL SUNNA 4 YILDIR SALDIRI DÜZENLİYOR

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 670 bini geçti.

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.