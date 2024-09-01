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Dünya

Bölgede ABD ve Çin'in askeri üsleri var... Dünyanın gözü Türkiye'de

ABD, Çin ve hatta Japonya'nın bile askeri üs bulundurduğu Afrika Boynuzu'nun küresel nakliye için oldukça önemli bir bölge olduğunu söyleyen yabancı uzmanlar, Etiyopya ile Somali arasında yürütülen arabuluculuğunda sağlanacak başarının Türkiye'nin bölgede büyüyen etkisini teyit edeceğini belirtti.

Star Gazetesi1 Eylül 2024 Pazar 10:35 - Güncelleme:
Bölgede ABD ve Çin'in askeri üsleri var... Dünyanın gözü Türkiye'de
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Etiyopya ile Somali heyetlerinin Türkiye'nin arabuluculuğunda yaptığı görüşmeler Fransız medyası tarafından ele alındı.

İki Afrika Boynuzu ülkesi arasındaki gerginliğin arttığına işaret eden Fransız medyası, Türkiye'nin yürüttüğü "mekik diplomasisi" hakkında, "Bu diplomatik girişim, Ankara'nın stratejik açıdan hayati önem taşıyan bölgedeki büyüyen etkisini sağlamlaştırmaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçasıdır" ifadesini kullandı.

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞUNDA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Etiyopya ve Somali arasında Ağustos ayında Ankara'da gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerin yapıcı ve olumlu olduğuna yönelik açıklamaları haberde yer aldı.

Tarafların ikinci tur görüşmeleri kapsamında 2 Eylül'de tekrar bir araya gelme konusunda anlaşması kayda değer bir ilerleme olarak nitelendirildi.

Fransız medyasına konuşan uzmanlar, Afrika'nın ikinci büyük ülkesi olan Etiyopya'nın kıyı şeridine erişimine ihtiyacı olduğuna vurgu yaparak bir çözüm bulmanın önemli diplomatik ustalık gerektireceğini kaydetti.

Türkiye'nin hem Etiyopya hem de Somali ile çok yakın ilişkileri olduğunu belirten uzmanlar, arabuluculuk konusunda Türkiye'nin en iyi konumda yer aldığını ifade etti.

Türkiye'nin iki ülke ile tarihi, giderek derinleşen ekonomik ve askeri bağlarının, arabuluculuk çabalarında kendisine avantajlı bir konum kazandırdığı aktarıldı.

Analistler, bölgenin kritik bir dünya ticaret rotası olarak taşıdığı, potansiyel ve jeostratejik önemi göz önüne alındığında, Etiyopya-Somali gerginliğinin çözümünde Ankara'nın diplomatik prestijinden daha fazlasının söz konusu olduğunu değerlendirdi.

ABD, Çin ve hatta Japonya'nın bile askeri üs bulundurduğu Afrika Boynuzu'nun küresel nakliye için oldukça önemli bir bölge olduğunu söyleyen uzmanlar, "Gelişmemiş bir bölge. Hidrokarbon kaynakları ve tarımsal kaynaklar gibi geliştirilmemiş diğer kaynaklara sahip. Türkiye gibi bir ülkenin sağlayabileceği ağlara ve altyapıya ihtiyaç duyacaktır" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında yürütülen arabuluculukta sağlanacak başarının uluslararası rekabetin arttığı bir bölgede Türkiye'nin büyüyen etkisini teyit edeceği de belirtildi.

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