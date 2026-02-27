İSTANBUL 6°C / 4°C
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
  • Bölgede artan Türk gücü rahatsız etti! Türkiye karşıtı sinsi ''altıgen ittifak''
Dünya

Bölgede artan Türk gücü rahatsız etti! Türkiye karşıtı sinsi ''altıgen ittifak''

Gazze Kasabı Netanyahu, Tel Aviv'i ziyaret eden Hindistan Başbakanı Modi'ye Türkiye'ye karşı oluşturulan ‘Altıgen İttifak'a (Hexagon) katılma çağrısı yaptı. Sinsi ittifaka katılımı destekleyen Hint basını, 'Bu ittifak bizim için bölgede artan Türk gücüne karşı bir kalkan niteliğinde olacak.' diye yazdı.

ABDULMENNAN MAHDUM27 Şubat 2026 Cuma 07:57 - Güncelleme:
Bölgede artan Türk gücü rahatsız etti! Türkiye karşıtı sinsi ''altıgen ittifak''
Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, Akdeniz çevresinde ve Orta Doğu'da düşman gördükleri taraflara karşı yeni bir ittifak ekseni peşinde olduklarını açıkladı. Netanyahu ittifaka, Yunanistan, Rum Kesimi, bazı Arap, Afrika ve Asya ülkelerinin de katılacağını söyledi. Uzmanlar ittifakın Türkiye'ye karşı kurulduğunu ileri sürdü. Açıklamanın ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Tel Aviv'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

İTTİFAKIN İLK ADIMI

Hint basınından Daily New Post, Modi'nin ziyaretini "Türkiye'yi engellemek için altıgen ittifakının ilk adımı" olarak değerlendirirken "Bu ittifak bizim için bölgede artan Türk gücüne karşı bir kalkan niteliğinde olacak. Türkiye, Pakistan'la olan çatışmamızda onlara olan desteğini açıkça dile getirdi. Bizim de yeni bir blokla karşılık vermemizin vakti geldi" ifadelerini kullandı.

Yeni Delhi merkezli The Week ise "Hindistan ile İsrail'in ortaklığı Ortadoğu'da her geçen gün artan ve artık durdurulamamasından endişe edilen Türk gücüne karşı koymak için bir kilit niteliğinde. Bu ittifak, eğer Türkleri kızdıracaksak neden olmasın?" diye yazdı.

