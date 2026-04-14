Bölgede askeri hareketlilik... CENTCOM: İlk 24 saatte hiçbir gemi geçemedi

ABD, İran'a yönelik Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının ilk gün sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. CENTCOM'un açıklamasına göre abluka tam anlamıyla işledi ve İran limanlarına ulaşmaya çalışan gemiler geri çevrildi. Operasyonda 10 bini aşkın askeri personelin yanı sıra onlarca savaş gemisi ve uçak görev aldı.

CENTCOM'DAN İLK 24 SAAT BİLANÇOSU: HİÇBİR GEMİ ABLUKAYI AŞAMADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün TSİ 17.00'dan bu yana Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukaya ilişkin açıklamada bulundu. CENTCOM, "10 bini aşkın ABD denizcisi, deniz piyadesi ve havacı personelin yanı sıra çok sayıda savaş gemisi ve onlarca uçak, İran limanlarına yönelik giriş-çıkışları engellemek amacıyla deniz ablukası operasyonunu yürütüyor. İlk 24 saat içinde hiçbir gemi ABD ablukasını aşamadı ve 6 ticaret gemisi, ABD kuvvetlerinin geri dönme talimatına uyarak Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına yöneldi" dedi.

ABLUKA TÜM ÜLKE GEMİLERİNE AYRIM GÖZETMEKSİZİN UYGULANIYOR

Söz konusu ablukanın Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki tüm noktalar dahil olmak üzere, İran limanlarına ve kıyı şeridine giren veya buralardan ayrılan tüm ülke gemilerine ayrım gözetmeksizin uygulandığını aktaran CENTCOM, "ABD kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nı kullanarak İran dışındaki limanlara sefer yapan gemiler için seyrüsefer serbestisini ise güvence altına almaya devam ediyor" dedi.