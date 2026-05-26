Bölgede ateşkesi tehlikeye atan gelişmeler! İran'dan ABD'ye misilleme

ABD ordusu, İran'ın güney bölgelerine yönelik geniş çaplı saldırılar başlattı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a füze üslerini ve mayın döşeyen askeri tekneleri hedef alan 'savunma amaçlı' saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu. İran ise ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüklerini öne sürdü. İran Dini Lideri Hamaney, 'Bölge ülkeleri artık Amerikan üsleri için kalkan görevi görmeyecek.' dedi.

ABDULLAH POLAT26 Mayıs 2026 Salı 01:41 - Güncelleme:
İran'ın farklı bölgelerinde patlama seslerinin duyulmasının ardından, ABD'den konuyla ilgili açıklama geldi.

ABD merkezli Fox News televizyonunun haberine göre; CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, "ABD kuvvetleri, birliklerimizi İran güçlerinin oluşturduğu tehditlerden korumak için güney İran'daki hedeflere kendini savunma amaçlı saldırılar düzenledi" açıklamasında bulundu.

Hawkins, "Hedefler arasında füze üsleri ve mayın döşemeye çalışan İran tekneleri vardı. CENTCOM, devam eden ateşkes sırasında itidalli davranarak güçlerini savunmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKESİN SONA ERDİĞİ ANLAMINA GELMİYOR"

İsmini gizli tutan üst düzey bir ABD'li yetkili ise, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait 2 askeri tekne ile Bender Abbas şehrindeki bir füze üssünün hedef alındığı bilgisini paylaştı.

Söz konusu yetkili, saldırıların "savunma amaçlı" olduğunu yinelerken, iki farklı kaynak da yaşanan gelişmelerin "ateşkesin sona erdiği anlamına gelmediğini" ifade etti. Ayrıca saldırıların şimdilik sona erdiği aktarıldı.

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULMUŞTU

İran basını, günün erken saatlerinde ülkenin Bender Abbas, Cask ve Sirik şehirlerde nedeni henüz kesin olarak bilinmeyen patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti. Saldırı şüphesine yol açan patlamalarla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

İRAN: ABD DRONU DÜŞÜRDÜK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, hava sahası ihlali sonrası ABD insansız hava aracını "düşürdüğünü" açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran hava sahasına giren "düşman uçakları" tespit ettikten sonra bir MQ-9 Reaper insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Açıklamada, ABD'nin ateşkes ihlallerine karşı misilleme yapma hakkının meşru olduğunu belirtti.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
10.51 İran Dini Lideri Hamaney: Bölge ülkeleri artık Amerikan üsleri için kalkan görevi görmeyecek. İsrail varlığının sonuna yaklaşıyor.

10.50 İran Devrim Muhafızları: ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdük.

09:36 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum ve mutabakat sağlandığını belirterek "Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak." dedi.

05.26 ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a füze üslerini ve mayın döşeyen askeri tekneleri hedef alan "savunma amaçlı" saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.

03.51 Katar, bir anlaşmaya varılması için İran'a 12 milyar dolar teklif edildiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

01.19 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye getirilerek veya İran ile işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) eşliğinde imha edilmesi gerektiğini belirtti.

01:14 İran basını, dün gün doğumunda İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lark Adası'nın güneyindeki gemilere yönelik ABD-İsrail saldırısında en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

23:44 İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

