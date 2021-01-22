Bölgede birlik çağrısı yapılan bildirgeyi imzaladılar

AA 22 Ocak 2021 Cuma 14:30 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 14:30

Fas, Cezayir, Tunus, Moritanya ve Libya'dan aralarında akademisyen, insan hakları aktivistleri ve siyasilerin bulunduğu 400’den fazla kişi, “Mağrip bölgesinde birlik” mesajı verilen bildirgeyi destekledi.

Fas merkezli Muhammed Bin Said Eyl İddar Araştırma Enstitüsü, "Mağrip bölgesinde birlik" başlığı altında bir bildirge yayımladı.



Bölgedeki tarihsel bağların sağlamlaştırılması, iş birliğinin tesisi, refah ve büyümenin desteklemesi amacıyla yayımlanan bildirgede, "Moritanya'dan Libya'ya Mağrip ülkeleri halkları, çeşitli barışçıl yöntem ve girişimlerle fikirlerini ifade etmekten, adil yaşam ve eşitlikten, demokrasi, kadın ve genç haklarını savunma arzusundan hiç vazgeçmedi." ifadelerine yer verildi.

Tarihsel bağlara saygı vurgusu yapılan beyannamede, “nesilleri diğer bölge ülkelerine karşı kin ve nefret dolu yetiştirmek yerine onları büyük Mağrip coğrafyası vatandaşlığı ruhu içinde eğitmenin yapılacak en doğru ve güvenli yol olduğuna" işaret edildi ve bunun Mağrip ülkelerinde, refah ve çeşitli alanlarda dayanışmayı arttıracağı kaydedildi.

Bildirgeye ilk etapta Fas, Cezayir, Tunus, Moritanya ve Libya'dan aralarında akademisyen, insan hakları aktivistleri ve siyasilerin bulunduğu 400’den fazla kişi imzaladı.



Bölgede birlik mesajı verilen bildirinin 6 ay boyunca 5 Mağrip ülkesi vatandaşları tarafından da imzalanabileceği belirtildi.

- MAĞRİP ÜLKELERİ

Afrika kıtasının kuzey kısmında yer alan Mağrip bölgesi, Fas, Tunus, Cezayir, Libya ve Moritanya'yı kapsıyor.

Bölgede Batı Sahra sorunu nedeniyle Fas, Cezayir ve Moritanya arasında zaman zaman krizlerin yaşandığı biliniyor.