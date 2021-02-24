Bölgede Çin'i kızdıracak hamle! Japonya ve ABD bir kez daha anlaştı

star.com.tr 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:14 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:30

TASS'ta yer alan habere göre, Japonya ve ABD iş birliklerini geliştirmek için yeni anlaşmalar sağladı. ABD'nin Japonya Büyükelçisi Joseph Young anlaşmalar hakkında "Kararlaştırıldığı şekilde ABD ordusunun bakımının maliyeti konusunda ikili bir anlaşma imzaladık. Anlaşmanın bu mali yılın sonuna kadar yürürlüğe girmesini bekliyoruz." dedi.

İki ülke arasında beşer yıllık anlaşmalar yapılıyor. Son yapılan anlaşma 31 Mart'ta sona erecek. Amerikan üslerinin masrafları ise 199,3 milyar yen (yaklaşık 1,88 milyar dolar). Japonya eski ABD Başkanı Donald Trump'a, bu maliyetleri artırmak için görüşmeler yapmıştı.