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Dünya

Bölgede dengeleri değiştirecek adım! Pakistan ile petrol anlaşması resmen duyuruldu

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile enerjiye yönelik bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Trump'ın yaptığı açıklamaya göre, iki ülke petrol rezervlerini geliştirmek için ortak çalışacak.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 23:41 - Güncelleme:
Bölgede dengeleri değiştirecek adım! Pakistan ile petrol anlaşması resmen duyuruldu
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ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile petrol rezervlerini geliştirmeye yönelik bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ticari bir anlaşmaya imza attıklarını belirtti.

Trump, açıklamasında, "Pakistan ile bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma kapsamında ABD ile Pakistan, onların devasa petrol rezervlerini geliştirmek için birlikte çalışacak. Bu ortaklığı yönetecek petrol şirketini seçme sürecindeyiz. Kim bilir, belki bir gün (Pakistan) Hindistan'a petrol satar." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, birçok ülkeyle ikili ticaret anlaşmaları görüşmelerinin devam ettiğini ve yeni anlaşmalar yapmaya çok yakın olduklarını da paylaştı.

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