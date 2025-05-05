İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2025 Pazartesi / 8 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5596
  • EURO
    43,6343
  • ALTIN
    4113.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bölgede gerginliği tırmandıran adım... Hindistan'dan Pakistan'a akan nehre engel
Dünya

Bölgede gerginliği tırmandıran adım... Hindistan'dan Pakistan'a akan nehre engel

Hindistan, İndus Su Anlaşması'nı askıya almasının ardından Chenab Nehri'nden Pakistan'a olan su akışının yüzde 90'ını engelledi.

IHA5 Mayıs 2025 Pazartesi 20:10 - Güncelleme:
Bölgede gerginliği tırmandıran adım... Hindistan'dan Pakistan'a akan nehre engel
ABONE OL

Hindistan ve Pakistan arasında tansiyon giderek yükseliyor. Hindistan, Cemmu ve Keşmir'deki terör saldırısının ardından askıya aldığı İndus Su Anlaşması sonrası Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı'nı kapatarak, Pakistan'a olan su akışının yüzde 90'ını engelledi. Hindistan'ın Jhelum Nehri üzerinden de Pakistan'a su akışını engellemesi bekleniyor. Söz konusu su akışının engellenmesi Pakistan'da su krizi yaşanacağı endişesine neden oldu.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'daki turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivil hayatını kaybetmişti. Hindistan, saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddediyor. Pakistan hükümeti, geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın askeri eylem başlatmayı planladığına dair "güvenilir istihbarat" aldığını açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.