10 Ağustos 2025 Pazar
  Dünya
  • >
  • Dünya
  • >
Dünya

Bölgede gerginlik tırmanıyor... Rusya: 160 İHA'yı vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 160 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğunu bildirdi.

10 Ağustos 2025 Pazar 16:39
Bölgede gerginlik tırmanıyor... Rusya: 160 İHA'yı vurduk
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00'den bugün 15.00'e kadar 160 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

İHA SALDIRISINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Rusya'daki Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki bir sanayi işletmesinin hasar gördüğünü belirtti.

İHA'nın da bir eve düştüğünü kaydeden Busargin, "Saldırı sonucu yaralananlar var. İlk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Rusya'daki Rostov Bölge Vali Vekili Yuriy Slyusar da Telegram kanalı üzerinden, İHA saldırısı sonucu Millerovo kentindeki bazı binalarda hasar oluştuğunu, ölü ve yaralı olmadığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'ya ait 162 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğunu bildirmişti.

Popüler Haberler
