İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0573
  • EURO
    48,5268
  • ALTIN
    5419.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bölgede gerginlik tırmanıyor... Sırp jandarması Kosova vatandaşını kaçırdı
Dünya

Bölgede gerginlik tırmanıyor... Sırp jandarması Kosova vatandaşını kaçırdı

Kosova polisi, bir Kosovalı Sırp'ın ülke toprakları içinde Sırp jandarması tarafından yaralanıp Sırbistan'a kaçırıldığı yönünde bilgi aldıklarını duyurdu.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 19:41 - Güncelleme:
Bölgede gerginlik tırmanıyor... Sırp jandarması Kosova vatandaşını kaçırdı
ABONE OL

Kosova polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Kasım'da Kosova'nın kuzeyinde Sırp uyruklu bir Kosova vatandaşının Sırp jandarması tarafından yaralanıp kaçırıldığına ilişkin bilgi alındı.

Polis olayın Leposaviç bölgesi yakınlarında Kosova ile Sırbistan arasındaki sınırın sıfır noktası olarak adlandırılan alanda, yani Kosova toprakları içinde gerçekleştiğini değerlendiriyor.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polisin tanıklardan elde ettiği bilgilere göre, maskeli birkaç kişi Kosova topraklarında mağduru yaralayarak kaçırdı ve daha sonra bir ambulansla Sırbistan'ın Niş kentine götürdü.

Polis ilgili kurumlar ve adli makamlarla işbirliği ve koordinasyon içinde gerekli tüm adımların atıldığını ve ayrıca Kosova'nın sınır güvenliğinden sorumlu NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ile işbirliği yapıldığını bildirdi.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.