Bölgede gerilim artıyor! Biden'dan açık çek! ''Biz bu filmi daha önce görmüştük''

AA 03 Nisan 2021 Cumartesi 07:52 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 07:52

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Donbas ve Kırım'daki "saldırganlığı" karşısında ABD'nin Ukrayna'ya "sarsılmaz desteğinin" süreceğini ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ile Zelenskiy'nin bugün telefonda görüştükleri belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden görüşmede Rusya'nın Donbas ve Kırım'da devam eden saldırganlığı karşısında ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini bir kez daha vurguladı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Biden'ın Zelenskiy'nin yolsuzlukla mücadele ve ortak demokratik değerlere dayalı reform ajandasına destek kapsamında stratejik ortaklığın yeniden canlandırılmasına bağlılığını vurguladığı belirtildi.

Görüşmede, ABD ve Ukrayna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve bölgede ekonominin güçlendirilmesi konusunda yakın iş birliğinin önemine de işaret edildiği bildirildi.

- UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

BEYAZ SARAY: RUSYA'NIN UKRAYNA KONUSUNDA DEZENFORMASYON KAMPANYASI YÜRÜTTÜĞÜ FİLMİ DAHA ÖNCE GÖRMÜŞTÜK

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili dezenformasyon yaptığı iddialarına ilişkin, "bu filmi daha önce görmüştük." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğine değindi.

Rusya'nın dezenformasyon yaptığı iddialarına ilişkin Psaki, "Rusya'nın geçmişte Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı konusunda dezenformasyon kampanyası yürüttüğü filmi daha önce görmüştük." dedi.

Psaki, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliği yakından izlediklerini belirterek, "Durumdan dolayı endişeliyiz. Bu konuda taraflar ve Avrupalı ortaklarımızla iletişimimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

- "İRAN İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞME BEKLEMİYORUZ"

Psaki, Viyana'da gelecek hafta yapılacak nükleer anlaşmaya dönüş görüşmelerinde İran ile doğrudan görüşme olup olmayacağının sorulması üzerine, her zaman diyaloğa açık olduklarını söyledi.

Avrupalı, Rus ve Çinli ortaklarıyla İran ile nükleer anlaşmaya dönülmesi konusundaki şartlarını görüştüklerini belirten Psaki, "Şu anda İran ile ABD arasında doğrudan görüşme beklemiyoruz ancak süreç boyunca biz görüşmeye açığız." dedi.

- BİDEN 16 NİSAN'DA JAPON BAŞBAKAN SUGA'YI AĞIRLAYACAK

Psaki, Biden'ın 16 Nisan'da Beyaz Saray'da Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'yi ağırlayacağını açıkladı.

Suga'nın, Biden'ın Beyaz Saray'da kabul edeceği ilk başbakan olacağını dile getiren Psaki, görüşmeye ilişkin detayların yakın zamanda açıklanacağını kaydetti.