Star.com.tr 11 Haziran 2021 Cuma 18:54 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 18:56

Çin, Japonya'nın Tayvan'ı ülke olarak adlandırmasını kesinlikle kabul etmediklerini ve Pekin'in iç işlerine karışmaması gerektiğini söyledi.

Japonya başbakanının 9 Haziran'da Tayvan'ı ülke olarak adlandırmasının ardından yaptığı açıklamada ciddi bir şekilde kınadı ve ciddiyete davet etti.

Japonya Başbakanı Suga Yoshihide, Çarşamba günü yaptığı toplantısında Kovid-19'u engelleme stratejilerini açıkladığı sırada, Tayvan'ı yerel koronavirüs salgınlarını engellemek için büyük emek sarf eden ülkelerden birisi olarak söyledi.

Yoshihide, , Tayvan'ın uzun süredir virüsün yayılmasını engelleyebildiğini överken "ülke" kelimesini de kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang, Japonya'nın birçok durumda Tayvan'ı "açıkça" bir "ülke" olarak tanımladıklarını iddia etti. Çin-Japon Ortak Bildirisi ve Tayvan'ı bir ülke olarak görmeme konusundaki tekrarlanan taahhüdü de dahil olmak üzere dört siyasi belgede belirtilen ilkeleri ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti.

Wang, Pekin'in Japonya'nın yanlış açıklamalarından kesinlikle memnun olmadığını ve Tokyo'ya bunun ciddi bir şekilde bildirildiğini söyledi.

Çin, Japonya'dan acilen aksi beyan yayınlamasını, ciddi yanlışı değiştirmesini ve bu tür açıklamaların bir daha olmayacağı temin etmesini talep etti.

Wang, "Japon tarafının aralarında yapılan anlaşmaları ciddiyetle yerine getirmeye, söz ve eylemlerde ihtiyatlı olmaya, Çin'in egemenliğini herhangi bir biçimde baltalamaktan kaçınmaya ciddi şekilde çağırıyoruz." dedi.

Ardından Japonya'nın "Tayvan bağımsızlık" güçlerine herhangi bir yanlış sinyal göndermekten kaçınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Çin-Tayvan arasındaki sorun ne?

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirdi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etti.

Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilanını duyurdu.

Çin bu girişimi kabullenmese de Tayvan temsilcileri 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülke diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirdi.

1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale geldi.

Tayvan'ın statüsü ve "Tek Çin" hassasiyeti

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle diplomatik ilişkiler kurması, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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