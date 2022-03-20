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Dünya

Güney Kore: Kuzey Kore Sarıdeniz'e çoklu roketatarla ateş açtı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin çoklu roketatarla Sarıdeniz'e dört kez ateş açtığını bildirdi.

AA20 Mart 2022 Pazar 14:17 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 14:28
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Yonhap haberi ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), Güney Pyongan eyaletinin batı kıyılarına dört kez ateş açılmasına ilişkin acil toplantı düzenledi.

Güney Koreli askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin çoklu roketatarlarla Sarıdeniz'e dört kez ateş açtığını belirterek, bunun Kore Yarımadası'ndaki gerilimi artırabilecek bir güç gösterisi olduğunu aktardı.

Yetkililer, 16 Mart'ta da "başarısız" balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin adımlarını yakından takip ettiklerini açıkladı.

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