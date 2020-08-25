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Dünya

Bölgede gerilim! Rus savaş uçakları ABD uçağının önünü kesti

Son günlerde Karadeniz'de yabancı uçakların sınırlarına yaklaşmasını önleyen Rusya bu kez Baltık Denizi'nde ABD, İsveç ve Almanya keşif uçaklarını önledi.

IHA25 Ağustos 2020 Salı 14:43 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 14:44
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ABD’ye ait RC-135, İsveç’e ait Gulfstream ve Almanya’ya ait Lockheed P-3 Orion tipi keşif uçakları, ayrı zaman dilimlerinde Baltık Denizi çevresinin tarafsız sularında keşif uçuşları yaptı. 

Rusya’nın radarları tarafından takip edilen keşif uçakları Rusya’nın sınırlarına yaklaşınca Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait Su-27 savaş uçağı, askeri havaalanından kalkış yaptı. Rus savaş uçağı diğer ülkelerin keşif uçaklarına yaklaşarak sınırlarına yaklaşmasını engelledi. 

Yapılan engellemelerden sonra keşif uçakları geriye dönüp Baltık Denizi’nden ayrıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27 savaş uçağının önlemesinin uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştiğini ve yabancı ülkelerin keşif uçaklarının Rusya sınırlarına girmediğini belirtti.

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