16 Kasım 2025 Pazar / 26 CemaziyelEvvel 1447
  • Dünya
  • Bölgede gerilim tırmanıyor... ABD: İran gemiye el koydu
Dünya

Bölgede gerilim tırmanıyor... ABD: İran gemiye el koydu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası sularda seyreden ticari bir gemiye müdahale ederek 'yasa dışı' olarak el koyduğunu bildirdi.

16 Kasım 2025 Pazar 21:14
Bölgede gerilim tırmanıyor... ABD: İran gemiye el koydu
CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Hürmüz Boğazı'nda uluslararası sularda seyreden Marshall Adaları bandıralı M/V Talara adlı ticari gemiye helikopterle müdahalede bulunarak el koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, geminin daha sonra İran kara sularına çekilerek alıkonulduğu belirtilerek, "İran'ın uluslararası sularda ticari bir gemiye silahlı müdahalede bulunmak ve onu ele geçirmek için askeri güç kullanması, uluslararası hukukun açık bir ihlali olup, seyrüsefer özgürlüğünü ve ticaretin serbest akışını baltalamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Talara adlı geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Singapur'a gittiği aktarıldı.

