Bölgede gerilim tırmanıyor... Hindistan seçimlere müdahale ediyor iddiası

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre Bangladeş Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Hindistan'ın Dakka'daki diplomatik misyonunun temsilcisi Verma'ya, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in Hindistan'dan Bangladeş'teki seçim sürecini baltalamaya yönelik "kışkırtıcı" açıklamalar yaptığı ve destekçilerini "şiddet eylemlerine teşvik ettiğine ilişkin endişelerini" iletti.

Bakanlık yetkilileri, Hindistan'da bulunduğu belirtilen Avami Birliği mensuplarının, "gelecek seçimleri engellemek amacıyla Bangladeş içinde terör eylemleri planladığı ve organize ettiği iddialarını" da gündeme getirdi.

Ayrıca Dakka yönetimi, Bangladeşli siyasetçi Şerif Osman Hadi'ye yönelik suikast girişimiyle bağlantılı şüphelilerin Hindistan'a kaçmasının önlenmesi ve ülkeye giriş yapmaları halinde derhal yakalanarak iade edilmeleri konusunda Yeni Delhi'den işbirliği talep etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise iddialar reddedilerek "Dost Bangladeş halkının çıkarlarına aykırı faaliyetler için topraklarımızın kullanılmasına hiçbir zaman izin vermedik." ifadesine yer verildi.

Bangladeş'te, eski Başbakan Hasina'nın devrilmesi ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan protestolar sonrası ilk ulusal seçimler 12 Şubat 2026'da yapılacak.

Yaklaşık 173 milyon nüfusa sahip Güney Asya ülkesinde, Ocak 2024'te düzenlenen son seçimlerde Şeyh Hasina liderliğindeki iktidar partisi Avami Birliği, Meclisteki 298 koltuktan 222'sini kazanmıştı.