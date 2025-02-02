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Dünya

Bölgede gerilim tırmanıyor: Kongo'da 2 barış gücü askeri öldü

Tanzanya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'da 23 Mart Hareketi (M23) isyancılarının saldırıları sürüyor. Son olarak barış gücüne bağlı 2 askerin öldürüldüğü bildirildi.

AA2 Şubat 2025 Pazar 19:09 - Güncelleme:
Bölgede gerilim tırmanıyor: Kongo'da 2 barış gücü askeri öldü
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Tanzanya Halk Savunma Gücünün (TPDF) yaptığı açıklamaya göre, Goma'ya 24 ve 28 Ocak'ta düzenlenen saldırılarda Tanzanya'nın barış gücünde görev yapan 2 askeri öldü, 4 askeri de yaralandı.

Açıklamada, KDC'de, M23'ün Goma ve çevresinde düzenlediği saldırılarda ölen barış gücü askeri sayısının 20'ye yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, ülkenin doğusunda başlayan çatışmalarda son 5 günde en az 700 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 800 kişi ise yaralandı.

KDC Sağlık Bakanlığı, 30 Ocak itibarıyla morglarda 773 ceset bulunduğunu, hastane ve morgların yetersiz kaldığını duyurdu.

Bu arada, TPDF, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu altında bölgede bulunan barış gücü askerlerinin güvende olduğunu ve bölgede görevlerine devam ettiğini belirtti.

Tanzanya hükümeti ise kayıplara rağmen barışı koruma görevine bağlı kalacaklarını kaydetti.

SADC, öldürülen 20 barış gücü askerinin 14'ünün Güney Afrikalı, 3'ünün ise Malavili olduğunu açıklamıştı.

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