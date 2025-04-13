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Dünya

Bölgede gerilim tırmanıyor: M23, mahallelerde sivilleri katlediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde çatışmalar ve göç dalgası sürüyor. M23 isyancı grubunun mahalle aralarında sivilleri katlettiği ve bu saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA13 Nisan 2025 Pazar 16:23 - Güncelleme:
Bölgede gerilim tırmanıyor: M23, mahallelerde sivilleri katlediyor
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KDC İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, M23 üyelerinin Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'nın batısındaki Keshero ve Lac-Vert Mahallelerinde sivillere saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, "M23 isyancıları, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 52 sivili katletti. Bu, insan hakları ve uluslararası hukukun ihlalidir." ifadeleri kullandı.

Bölgede gerginliğin devam ettiği ve sivillerin güvenli bölgelere kaçtığı bildirildi.

KDC'DEKİ ÇATIŞMALAR

M23 üyeleri yılbaşından bu yana devam eden saldırıları sonucu, Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu, 7 bin kişi hayatını kaybetti.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

  • kongo cumhuriyeti
  • çatışma

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