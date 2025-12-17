Bölgede gerilim tırmanıyor... Rusya, yerleşim yerine saldırdı: Çok sayıda yaralı var

Barış müzakereleri devam ederken, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürüyor. Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, Rusya'nın düzenlediği 3 hava saldırısında iki apartmanın hasa gördüğünü ve 1'i çocuk olmak üzere toplam 26 kişi yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kez daha sivil yerleşim yerleri olan evler, okullar ve günlük yaşam alanları kasıtlı olarak hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, saldırı sonrası bazı dairelerde yangın çıktı.