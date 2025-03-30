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Dünya

Bölgede gerilim tırmanıyor: Rusya, Zaporijya yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya-Ukrayna arasında 2021 yılında başlayan savaşla ilgili dünya her geçen gün yeni bir gelişmeye şahit oluyor. Rusya, Ukrayna'ya ait yerleşelim yerlerine dair duyurularına bir yenisini daha ekledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Zaporijya yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

AA30 Mart 2025 Pazar 20:17 - Güncelleme:
Bölgede gerilim tırmanıyor: Rusya, Zaporijya yerleşim birimini ele geçirdi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, saldırılar sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zaporijya yerleşim biriminin kurtarılması sürecini tamamladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son 24 saatte 140 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) üretim işletmesi ile mühimmat depolarına saldırılar düzenlendiği aktarılarak, "Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) birlikleri ve Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğüne bağlı özel kuvvetlerin geçici olarak konuşlandırıldığı noktaya yönelik düzenlenen füze saldırısı sonucu 170'e kadar Ukraynalı militan ve yabancı paralı savaşçının etkisiz hale getirildiği" kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Sumi, Donetsk ve Zaporijya bölgelerindeki 3 yerleşim birimlerinde kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

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