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Dünya

Bölgede gerilim tırmanıyor! Rusya'dan yeni taarruz açıklaması

Ukrayna'nın, İstanbul'da verilen sözlere uyması çağrısında bulunduğu Rusya'dan aksi tavır geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 'Silahlı Kuvvetlerimiz, Dnipropetrovsk (Dnipro) bölgesinde taarruza başladı.' dedi.

AA8 Haziran 2025 Pazar 16:12 - Güncelleme:
Bölgede gerilim tırmanıyor! Rusya'dan yeni taarruz açıklaması
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Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın müzakerelerde savaşın gerçeklerini kabul etmek istemediğini savunan Medvedev, şunları kaydetti:

"Onlar (Ukraynalılar), defalarca uyarıldı. Müzakerelerde savaşın gerçeklerini kabul etmek istemeyenler, sahada yeni gerçeklerle karşılaşacak. Silahlı Kuvvetlerimiz, Dnipropetrovsk bölgesinde taarruza başladı."

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Rus ordusunun Donetsk bölgesinin batıdaki idari sınırına ulaştığını ve Dnipropetrovsk bölgesi topraklarına yöneldiğini duyurmuştu.

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