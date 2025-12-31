Bölgede gerilim tırmanıyor! Sahil güvenlik uçağı sevk edildi

Manila Bulletin gazetesinin PCG açıklamasına dayandırdığı haberine göre, eyaletin yaklaşık 19 deniz mili açığında "CRV Tan Suo Er Hao" isimli Çin araştırma gemisi tespit edildi.

87,25 metre uzunluğunda olduğu tespit edilen geminin, insanlı ve insansız denizaltılar için bir platform olarak kullanıldığı ve bölgede derin deniz keşif faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.

Bunun üzerine bölgeye "Islander" tipi PCG uçağı sevk edilirken, uçağa Çin gemisinin bölgedeki amacının tespit edilmesi ve deniz alanı farkındalığı (MDA) uçuşu gerçekleştirilmesi talimatı verildi.

- ÇİN GEMİSİ "YANITSIZ"

Batı Filipin Denizi (WPS) Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin gemisinin, Kanada menşeli "Karanlık Gemi Tespit Programıyla" saptandığını bildirdi.

Tarriela, "(Gemiye) Filipin sularında bilimsel araştırma için önceden izin alınması gerekliliğini hatırlatmak için birden fazla telsiz çağrısında bulunuldu. Gemi, hiçbir şekilde yanıt vermedi." dedi.

Ülkede, Tayvan Adasına yakın Luzon bölgesinin en kuzeyinde yer alan Cagayan'da, karşılıklı savunma işbirliği anlaşması kapsamında ABD askeri kuvvetlerinin erişebileceği bir üs bulunuyor.

- TAYVAN ÇEVRESİNDEKİ SON TATBİKATLAR

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) hafta içinde Tayvan Adası çevresinde muhripler, firkateynler, savaş jetleri, bombardıman uçakları ve insansız hava araçlarının katıldığı kapsamlı askeri tatbikata başlamıştı.

"Adalet Görevi 2025" tatbikatı, hava-deniz muharebe hazırlık devriyeleri, kilit liman ve bölgelerinin bloke edilmesi ve ada zinciri dışından müdahalelere tam boyutlu caydırıcılığa odaklandığı açıklanmıştı.

Ada çevresindeki tatbikatların, ABD yönetiminin, Tayvan Adasına yönelik 11,1 milyar ABD dolar değerinde silah tedarik paketi açıklaması sonrası düzenlenmesi dikkati çekmişti.