İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,969
  • EURO
    50,5748
  • ALTIN
    5984.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bölgede gerilim tırmanıyor! Sahil güvenlik uçağı sevk edildi
Dünya

Bölgede gerilim tırmanıyor! Sahil güvenlik uçağı sevk edildi

Filipinler Sahil Güvenliği (PCG), ülkenin kuzeyindeki Cagayan eyaleti açıklarında tespit edilen Çin araştırma gemisine karşı bölgeye PCG uçağı sevk edildiğini bildirdi.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 15:10 - Güncelleme:
Bölgede gerilim tırmanıyor! Sahil güvenlik uçağı sevk edildi
ABONE OL

Manila Bulletin gazetesinin PCG açıklamasına dayandırdığı haberine göre, eyaletin yaklaşık 19 deniz mili açığında "CRV Tan Suo Er Hao" isimli Çin araştırma gemisi tespit edildi.

87,25 metre uzunluğunda olduğu tespit edilen geminin, insanlı ve insansız denizaltılar için bir platform olarak kullanıldığı ve bölgede derin deniz keşif faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.

Bunun üzerine bölgeye "Islander" tipi PCG uçağı sevk edilirken, uçağa Çin gemisinin bölgedeki amacının tespit edilmesi ve deniz alanı farkındalığı (MDA) uçuşu gerçekleştirilmesi talimatı verildi.

- ÇİN GEMİSİ "YANITSIZ"

Batı Filipin Denizi (WPS) Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin gemisinin, Kanada menşeli "Karanlık Gemi Tespit Programıyla" saptandığını bildirdi.

Tarriela, "(Gemiye) Filipin sularında bilimsel araştırma için önceden izin alınması gerekliliğini hatırlatmak için birden fazla telsiz çağrısında bulunuldu. Gemi, hiçbir şekilde yanıt vermedi." dedi.

Ülkede, Tayvan Adasına yakın Luzon bölgesinin en kuzeyinde yer alan Cagayan'da, karşılıklı savunma işbirliği anlaşması kapsamında ABD askeri kuvvetlerinin erişebileceği bir üs bulunuyor.

- TAYVAN ÇEVRESİNDEKİ SON TATBİKATLAR

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) hafta içinde Tayvan Adası çevresinde muhripler, firkateynler, savaş jetleri, bombardıman uçakları ve insansız hava araçlarının katıldığı kapsamlı askeri tatbikata başlamıştı.

"Adalet Görevi 2025" tatbikatı, hava-deniz muharebe hazırlık devriyeleri, kilit liman ve bölgelerinin bloke edilmesi ve ada zinciri dışından müdahalelere tam boyutlu caydırıcılığa odaklandığı açıklanmıştı.

Ada çevresindeki tatbikatların, ABD yönetiminin, Tayvan Adasına yönelik 11,1 milyar ABD dolar değerinde silah tedarik paketi açıklaması sonrası düzenlenmesi dikkati çekmişti.

  • Filipinler Sahil Güvenliği
  • Cagayan Eyaleti
  • Çin Araştırma Gemisi

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.