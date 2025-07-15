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Dünya

Bölgede gerilim tırmanıyor... Soykırımcı İsrail'e İHA saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'in güneyine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

AA15 Temmuz 2025 Salı 22:57 - Güncelleme:
Bölgede gerilim tırmanıyor... Soykırımcı İsrail'e İHA saldırısı
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, 3 İHA ile İsrail'i hedef aldıklarını söyledi.

Seri, 2 İHA'nın İsrail'in güneyinde Negev bölgesinde bir askeri hedefe, bir İHA'nın da Eilat Limanı'na gönderildiğini belirtti.

Saldırıların "başarılı olduğunu" söyleyen Seri, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları sona erene ve ablukası kalkana kadar saldırılarının süreceğini ifade etti.

Soykırımcı İsrail ordusu, Eilat bölgesinde Yemen'den gönderilen bir İHA'ya müdahale ettiklerini duyurmuştu.

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