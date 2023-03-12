Bölgede gerilimi artıracak sözler: İlk işimiz savaş gemilerini batırmak

ABD Pasifik Hava Kuvvetleri komutanı Orgeneral Kenneth Wilsbach, Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri generallerinin katıldığı bir sempozyumda Çin'in Tayvan ablukasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen yıl Tayvan'a yaptığı ziyareti hatırlatan Wilsbach, "İnsanlar, Pelosi Tayvan'a geldiğinde Çin'in savaş gemilerini Tayvan'a doğru nasıl konuşlandırdığını gördü" dedi.

"İLK İŞİMİZ SAVAŞ GEMİLERİNİ BATIRMAK"

Wilsbach, ABD'nin Tayvan Boğazı'ndaki çatışmaları önlemenin en iyi yolunun caydırıcılık olduğuna inandığını söyledi. Welsbach, "O gemileri batırmak zorundayız. Bir savaş gemisini batırmak yalnızca Pasifik Hava Kuvvetlerinin bir numaralı hedefi değil, aslında bu tür çatışmalara karışan herkesin bir numaralı hedefi. Caydırıcılığın olası bir Tayvan anlaşmazlığında elde edebileceğimiz en değerli sonuç olduğuna inanıyoruz ve Çin'i bu adayı zorla almaya çalışmaması için teşvik ediyoruz. Bu onların çıkarına değil, bu dünyanın çıkarına değil, bu bölgenin çıkarına değil ve bu kesinlikle Tayvan'ın çıkarına değil. O yüzden o adayı zorla almayın diyoruz. Onları caydırmak istiyoruz. Ancak caydırıcılık başarısız olursa, Pasifik Hava Kuvvetleri açısından yapılacak ilk şeylerden biri, uğraşmamız gereken ilk hedef bu savaş gemileridir" dedi.

