İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2025 Salı / 30 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,9827
  • EURO
    44,3804
  • ALTIN
    4129.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bölgede gerilimi tırmandıracak adım... Savaş jetleri peş peşe havalandı
Dünya

Bölgede gerilimi tırmandıracak adım... Savaş jetleri peş peşe havalandı

Tayvan Savunma Bakanlığı, ada çevresinde Çin'e ait 61 askeri hava aracının ve 10 geminin tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği kaydedildi.

AA27 Mayıs 2025 Salı 13:02 - Güncelleme:
Bölgede gerilimi tırmandıracak adım... Savaş jetleri peş peşe havalandı
ABONE OL

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 61 askeri hava aracı ve 10 geminin tespit edildiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren Tayvan Adası'nın çevresinde 61 askeri hava aracının uçuşunun gözlendiğini duyurdu.

Açıklamada, aralarında J-16 savaş jetleri ve KJ-500 erken uyarı uçaklarının olduğu hava araçlarından 52'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, doğu, güneybatı ve güneydoğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi.

Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 9 savaş gemisi ile 1 "resmi geminin" tespit edildiği, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği kaydedildi.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.