İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,191
  • EURO
    53,0338
  • ALTIN
    6703.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
Dünya

Bölgede gerilimi tırmandıracak adım: Soykırım foncusu ABD'den İsrail'e dev sevkiyat

ABD, işgalci İsrail'in bölgedeki zulmüne destek vermeye devam ediyor. Soykırımcı İsrail'e son 24 saatte ulaştırılan 6 bin 500 tonluk askeri sevkiyat, savaş politikalarına yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 18:48
ABONE OL

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hayfa ve Aşdod limanlarına ulaşan gemilerin binlerce hava ve kara mühimmatı, askeri kamyon, Müşterek Hafif Taktik Aracı (JLTV) ve ilave teçhizat taşıdığı bildirildi.

6 bin 500 tona tekabül eden teçhizat ve mühimmatın ülke genelindeki çeşitli üslere nakledildiği belirtilen açıklamada, ABD'den askeri sevkiyat yapan uçakların hangi üslere iniş yaptıklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Savunma Bakanı Yisrael Katz, "amaçlarının İsrail ordusunun gerektiğinde her yerde düşmanlarına karşı tam kapasiteyle saldırılara dönebilmesini sağlamak" olduğunu ileri sürdü.

Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram ise ABD'den askeri sevkiyatların önümüzdeki haftalarda da yoğunlaşarak devam edeceğini belirtti.

Açıklamada, ABD ile birlikte İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana, askeri kargo uçakları ve gemilerin ABD'den İsrail'e 115 bin 600 tondan fazla askeri teçhizat taşıdığı bilgisine de yer verildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.