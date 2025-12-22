İSTANBUL 12°C / 9°C
Dünya

Bölgede güç dengesi değişiyor... Balistik füze sistemi yerleştirilecek

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesine 10 tane Oreşnik balistik füze sisteminin konuşlandırılacağını bildirdi.

22 Aralık 2025 Pazartesi 21:04
Lukaşenko, Rusya'nın St. Petersburg kentinde yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri devlet başkanları gayriresmi toplantısının ardından bir gazetecinin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den istediğiniz gibi size 10 Oreşnik sistemi verildi mi?" sorusunu yanıtladı.

Belarus Cumhurbaşkanı, ülkesine en fazla 10 tane Oreşnik balistik füze sistemi yerleştirileceğini bildirdi.

18 Aralık'ta Belarus lideri Lukaşenko, Rus Oreşnik orta menzilli balistik füze sisteminin ülkesinde muharebe görevine başladığını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen yıl Rus ordusunun Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırıların Rus orta menzilli füze sistemlerinden nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış Oreşnik isminde balistik füzeyle yapıldığını bildirmişti.

Daha sonra, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da ülkesine Oreşnik yerleştirileceğini duyurmuş, ilk etapta 10 tane sistemi yerleştirmeyi planladıklarını ifade etmişti.

