9 Ekim 2025 Perşembe
Dünya

Bölgede iş birliği derinleşiyor: Orta Asya'da ticaret ve güvenlik hamlesi

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Duşanbe'de düzenlenen Orta Asya-Rusya Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bölge ülkeleriyle Rusya arasındaki stratejik diyaloğun derinleştiğini belirterek, zirvenin bölgesel dayanışma ve güvenliğin güçlenmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

9 Ekim 2025 Perşembe 18:42
Bölgede iş birliği derinleşiyor: Orta Asya'da ticaret ve güvenlik hamlesi
Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, başkent Duşanbe'de Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Rusya devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenen zirvede konuştu.

Zirvenin Orta Asya ülkeleri ile Rusya arasındaki çok taraflı işbirliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını kaydeden Rahman, yapacakları görüşmelerle bölge ülkeleri ile Rusya arasındaki ticari-ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, yatırımların arttırılması ve kolaylaştırılması, kültürel ve insani ilişkilerin genişletilmesi ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Rahman, zirvenin Orta Asya-Rusya formatına katılan ülkeler arasında dayanışma ve karşılıklı anlayış ruhunu güçlendirmek için temel oluşturacağını vurgulayarak, "Orta Asya-Rusya Zirvesi'ne devlet başkanları ve ilgili kurumların yetkililerinin aktif katılımı, tarafların bölge ülkeleri ile Rusya arasındaki diyaloğu geliştirme ve stratejik işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

