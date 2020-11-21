AA 21 Kasım 2020 Cumartesi 08:15 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 08:27

Etiyopya Acil Durum Görev Gücünden yapılan yazılı açıklamada, ele geçirilen yeni yerlerle Etiyopya federal ordusunun TPLF kontrolündeki Adigrat şehrine çok yaklaştığı kaydedildi.

Açıklamada, TPLF güçlerinin federal ordu birliklerine karşı koyduğu ve geçiş yollarını tahrip ettiği ancak bu savunmanın kırılarak Axum ve Adva'nın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

- OPERASYONDA 17'NCİ GÜN

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed, 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, geçen yıl dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.