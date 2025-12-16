Bölgede kriz derinleşiyor: BM'den Sudan uyarısı

Türk, Kurdufan bölgesindeki çatışmaların artmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütü arasında Kurdufan bölgesinde artan çatışmalardan endişe duyuyorum." ifadelerini kullanan Türk, tüm taraflara ve etkisi olan ülkelere acilen ateşkes sağlama ile vahşetleri önleme çağrısında bulundu.

Türk, 4 Aralık'tan bu yana Kurdufan bölgesinde çok sayıda insansız hava aracı saldırısında en az 104 sivilin öldürüldüğünü kaydetti.

"Ayrıca, 3 Aralık'ta Güney Kurdufan'daki Kadugli'de bir BM üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırılarında 6 BM barış gücü askerinin öldürülmesini şiddetle kınıyorum." açıklamasını yapan Türk, barış gücü personeline yönelik bir saldırının, savaş suçu teşkil edebileceğine işaret etti.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR VE HDK GÜÇLERİNİN İHLALLERİ

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.