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Dünya

Bölgede kriz derinleşiyor: Ürdün hava sahasını ikinci kez kapattı

Ürdün'ün, İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle hava sahasını yeniden ve ikinci bir emre kadar kapattığı belirtildi.

AA15 Haziran 2025 Pazar 00:02 - Güncelleme:
Bölgede kriz derinleşiyor: Ürdün hava sahasını ikinci kez kapattı
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Ürdün haber ajansı Petra, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumunun söz konusu kararını son dakika haberi olarak verdi.

Buna göre, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu, hava trafiğinin ikinci bir emre kadar geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Kurum, bölgedeki gerilim nedeniyle 13 Haziran'da da ülke hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurmuştu.

Öte yandan Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail tarafından geçici olarak kapatılan Kral Hüseyin Köprüsü'nün 15 Haziran Pazar saat 08.00'den itibaren yeniden yolcu trafiğine açılacağını duyurdu.

Açıklamada, köprünün geçici mi kalıcı olarak mı açıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

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