'Bölgede otorite boşluğu olmasın'

ABD’ye ziyaret düzenleyen Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pentagon’a gelişlerinde ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve diğer yetkililerce askeri törenle karşılandı. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile ABD Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi. İkili görüşmede savunma işbirliği konuları, Suriye’de DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlar, ABD tarafından YPG’ye verilen destekle ilgili Türkiye’nin endişeleri de dahil olmak üzere çeşitli konuları ele alındı.

ÇEKİLME UYARISI

Toplantıda öncelikli olarak terörle mücadele konusunun görüşüldüğünü bildiren Akar, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Suriye’den çekilme kararını hatırlatarak, şunları söyledi: Çekilme kararının uygulanması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çekilme sırasında herhangi bir şekilde otorite boşluğu bırakılmaması hususunu da muhataplarımıza hatırlattık. Kendilerine YPG’li teröristlerin bir an önce Münbiç’i boşaltması, sahip olduğu ağır silahların toplanması ve yönetimin Münbiçlilere verilmesi konularını hatırlattık. Münbiç Yol Haritası’nın gerçekleşmesi, buradaki gecikmenin önlenmesi ve bunun bir an önce sonuçlandırılması konusunu muhataplarımız da kabul etti ve bu konuda çalışacaklarını da ifade ettiler.

GÜVENLİ BÖLGE

Güvenli bölge konusunu da ele aldıklarını vurgulayan Akar “Güvenli bölge oluşturulmasının, özellikle PKK/YPG’li teröristlerin bu güvenli bölgeden çıkarılmasının, burada kontrolün Türkiye tarafından sağlanmasının, oluşacak güven ortamı içinde Türkiye’de misafir ettiğimiz Suriyelilerin bir an önce topraklarına, evlerine dönmelerinin sağlanmasının gerektiğinin altını çizdik” diye konuştu.