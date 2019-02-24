'Bölgede otorite boşluğu olmasın'
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’li yetkililerle ikili görüşmelerde, Suriye’den çekilme kararı ve terör konularını konuştuklarını belirterek “Çekilme sırasında herhangi bir şekilde otorite boşluğu bırakılmaması hususunu da muhataplarımıza hatırlattık” dedi.
ABD’ye ziyaret düzenleyen Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pentagon’a gelişlerinde ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve diğer yetkililerce askeri törenle karşılandı. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile ABD Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi. İkili görüşmede savunma işbirliği konuları, Suriye’de DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlar, ABD tarafından YPG’ye verilen destekle ilgili Türkiye’nin endişeleri de dahil olmak üzere çeşitli konuları ele alındı.
ÇEKİLME UYARISI
Toplantıda öncelikli olarak terörle mücadele konusunun görüşüldüğünü bildiren Akar, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Suriye’den çekilme kararını hatırlatarak, şunları söyledi: Çekilme kararının uygulanması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çekilme sırasında herhangi bir şekilde otorite boşluğu bırakılmaması hususunu da muhataplarımıza hatırlattık. Kendilerine YPG’li teröristlerin bir an önce Münbiç’i boşaltması, sahip olduğu ağır silahların toplanması ve yönetimin Münbiçlilere verilmesi konularını hatırlattık. Münbiç Yol Haritası’nın gerçekleşmesi, buradaki gecikmenin önlenmesi ve bunun bir an önce sonuçlandırılması konusunu muhataplarımız da kabul etti ve bu konuda çalışacaklarını da ifade ettiler.
GÜVENLİ BÖLGE
Güvenli bölge konusunu da ele aldıklarını vurgulayan Akar “Güvenli bölge oluşturulmasının, özellikle PKK/YPG’li teröristlerin bu güvenli bölgeden çıkarılmasının, burada kontrolün Türkiye tarafından sağlanmasının, oluşacak güven ortamı içinde Türkiye’de misafir ettiğimiz Suriyelilerin bir an önce topraklarına, evlerine dönmelerinin sağlanmasının gerektiğinin altını çizdik” diye konuştu.
Türkiye’den gelen heyet onuruna top atışı yapıldı.
ABD’nin kirli Suriye oyunu
Suriye’nin kuzeyinde sözde ‘güvenli bölge’ için 200 asker bırakacağını açıklayan Amerika’nın yeni kirli oyununu ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi açığa vurdu. ABD’nin Suriye’den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, 200 kadar Suriye’nin kuzeydoğusunda, 200 kadar da güneydoğusundaki El Tanf garnizonunda 400 askerin bir süre daha Suriye’de kalacağını açıkladı. Robertson “Güvenli bölge Türkiye’nin sınırı boyunca kuzeydoğu Suriye’de olacak” ifadelerini kullandı. Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, ABD’nin uluslararası güçlerle Suriye’nin kuzeydoğusunda inşa edeceği güvenli bölgede Türkiye ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK’nın durumuna ilişkin “Türk ve SDG güçleri bu bölgeye girmeyecek” ifadesini kullanarak ABD’nin asıl niyetini de ortaya koydu. Bu hamle ile ABD, Türkiye ile teröristler arasında tampon olacak bir bölge oluşturmayı hedefliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.