Dünya

Bölgede Rus kontrolü genişliyor! İki yerleşim yeri daha ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde iki yerleşim yerinin ele geçirildiğini açıkladı.

13 Kasım 2025 Perşembe 13:35
Bölgede Rus kontrolü genişliyor! İki yerleşim yeri daha ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Kuzey ve Doğu askeri gruplarına bağlı birlikler, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Sinelnikovo, Dnipropetrovsk bölgesinde de Danilovka yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, dün Donetsk bölgesindeki Suhoy Yar yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini açıklamıştı.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • Harkiv
  • Dnipropetrovsk

