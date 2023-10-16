İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2023 Pazartesi / 2 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8819
  • EURO
    29,4147
  • ALTIN
    1719.49
  • BIST100
    8021.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bölgede savaş çanları! Limanlarını kaybeden Etiyopya'nın ''Kızıldeniz'' çıkışına Eritre'den sert tepki
Dünya

Bölgede savaş çanları! Limanlarını kaybeden Etiyopya'nın ''Kızıldeniz'' çıkışına Eritre'den sert tepki

Eritre hükümeti, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in 'Kızıldeniz'e erişim' hakkındaki ifadelerine tepki göstererek 'bu tür tartışmalara girmeyecekleri' açıklamasında bulundu.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 15:53 - Güncelleme:
Bölgede savaş çanları! Limanlarını kaybeden Etiyopya'nın ''Kızıldeniz'' çıkışına Eritre'den sert tepki
ABONE OL

Eritre hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda bölgede denize erişim ve su ile ilgili çok sayıda ve haddinden fazla söylemin ortaya atıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Eritre hükümetinin her zaman olduğu gibi bu tür tartışmalara girmeyeceği" belirtilerek tüm ilgililerin bu tür söylemlerden dolayı tahrike kapılmaması gerektiği kaydedildi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, son aylarda sık sık Etiyopya'nın komşularına bağımlılıktan kurtularak bir limana sahip olması gerektiğini belirterek "Neden bunu tartışmaktan korkuyoruz. Nil hakkında nasıl müzakere yürütüyorsak bunun için de yapabiliriz." açıklaması yapmıştı.

Daha önce de Eritre'den Etiyopya Hava Yolları hissesi karşılığında liman almaya çalışan Abiy Ahmed, yaptığı yorumlarla tartışmalara neden olmuştu.

1990'ların başında Eritre'nin ayrılmasıyla limanlarını da kaybeden Etiyopya, imparatorluk döneminde de denize erişim için çok sayıda savaş vermişti.

Halihazırda ülke, dış ticaretinin yüzde 90'ına yakınını komşu ülkelerdeki limanlar üzerinden yapıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.