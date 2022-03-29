İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2022 Salı / 26 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8328
  • EURO
    16,3888
  • ALTIN
    911.078
  • BIST100
    2189.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bölgede şiddetli çatışma! 13 bin Kongolu Uganda'ya sığındı
Dünya

Bölgede şiddetli çatışma! 13 bin Kongolu Uganda'ya sığındı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ordusu ile 23 Mart Hareketi (M23) isyancıları arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından 13 bin Kongolu Uganda'ya sığındı.

AA29 Mart 2022 Salı 12:44 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 12:44
ABONE OL

KDC'nin Kisoro Bölge Komiseri Peter Mugisha, ülkenin Kuzey Kivu eyaletine bağlı Chanzu, Runyonyi ve Bigyera köylerinde pazartesi saat 03.00 civarında çatışmaların başladığını söyledi.

Çatışmaların ardından yaklaşık 13 bin sivilin Uganda'ya kaçtığını vurgulayan Mugisha, "Yaklaşık 8 bin Kongolu mülteci Bunagana sınırından, yaklaşık 5 bin kişi ise Kibaya bölgesinden geçerek Uganda'ya sığındı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilileri ve Başbakanlık Ofisi ile bu mültecileri Kisoro bölgesindeki Nyakabande mülteci geçiş kampına yerleştirmek için çabalıyoruz." dedi.

Uganda tarafı ise güvenliği sağlamak için sınıra Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF) askerlerini yerleştirdi.

Polis ve sağlık görevlilerinin de mültecileri karşılamak için görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

KDC ordusuna mensup eski askerler tarafından kurulan isyancı 23 Mart Hareketi (M23), ülkenin doğu bölgesinde faaliyet gösteriyor.

Geçen yıl kasım ayında, yüzlerce Kongo vatandaşı, KDC'nin Kuzey Kivu eyaletindeki çatışmalar sebebiyle Uganda'ya kaçmıştı. Kongo ordusu M23'ü bastırarak kısa süre içerisinde barışı yeniden sağlamış ve kaçan mülteciler evlerine dönmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.