Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam bölgesinde İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının vurulduğunu açıkladı.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam kenti ve Aytarun beldesinin güneyinde İsrail güçleriyle girilen çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah güçlerinin, İsrail'i çatışma alanındaki ölülerini tahliye etmeye çalışırken kurulan "pusu noktasına çektiği" ifade edildi.

Hedef noktasına ulaşılan bir Merkava tankının "doğrudan vurulduğu" kaydedilen açıklamada, bunun çatışmada isabet alan üçüncü tank olduğu ve tankın "öncekiler gibi alev aldığı" bildirildi.

Açıklamada, Hizbullah güçlerinin, darbe alan tankları tahliye etmeye çalışan İsrail tahliye ekiplerini de uygun silahlarla yeniden hedef aldığı bildirildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Hula sınır beldesine sızmaya çalışan bir İsrail birliğinin füzelerle hedef alındığını, Abbad mevkii yakınlarındaki bir İsrail topçu mevzisinin de vurulduğunu aktardı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

Hizbullah Meclis Grubu Başkanı Muhammed Raad, "Lübnan'ın savaş ile İsrail'in dayattığı aşağılayıcı şartlara teslim olmak arasında bir tercih yapmakla karşı karşıya" olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde sürgün emri yayımladığı El-Ensariye beldesine yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, son bir hafta içinde Lübnan'dan İsrail'e yönelik saldırıların, İran tarafından yapılanlardan daha fazla olduğunu iddia etti.

Hizbullah'ın Lübnan topraklarından, başkent Şam'ın güneybatısındaki Sergaya beldesinin çevresindeki Suriye ordusu mevzilerine topçu saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan'da İsrail ordusunun dün düzenlediği saldırılarda 28 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin yaralandığı bildirildi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yaptığı topçu saldırısında bir rahibin hayatını kaybetmesini derin üzüntüyle öğrendiği ve olayları endişeyle takip ettiği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kalia beldesinde bir eve düzenlediği topçu saldırısında yaralanan Hristiyan bir din adamının hayatını kaybettiği bildirildi.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 92 kişi artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıklamıştı.