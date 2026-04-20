28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın 52. gününde ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor.

ABD ORDUSU, ABLUKAYA UYMAYAN İRAN BANDIRALI GEMİYİ VURDUĞUNU DUYURDU

ABD ordusundan, İran'a uygulanan deniz ablukası ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Denizi'nde seyreden İran bandıralı bir kargo gemisine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre, USS Spruance destroyeri, İran'ın Bender Abbas limanına doğru ilerleyen Touska isimli gemiyi durdurmaya çalıştı. Gemiye birden fazla uyarıda bulunularak ABD ablukasını ihlal ettiği hatırlatıldı. Touska mürettebatının 6 saat boyunca süren uyarıları dikkate almaması üzerine, gemiye makine dairesini tahliye etme talimatı verildi.

USS Spruance destroyeri, Touska gemisinin makine dairesine top atışı gerçekleştirerek geminin hareket kabiliyetini devre dışı bıraktı.

ABD Deniz Piyadeleri daha sonra güverteye çıkarak Touska gemisine el koydu.

ABD ordusunun ölçülü, profesyonel ve orantılı bir şekilde hareket ettiği vurgulanan açıklamada "Ablukanın başlangıcından bu yana ABD kuvvetleri, 25 ticari gemiye geri dönmeleri veya bir İran limanına gitmeleri talimatını vermiştir" denildi.

İRAN BASINI YALANLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun İran bandıralı Touska isimli gemiyi Umman Denizi'nde vurduğunu açıklayarak gemiye el konulduğunu duyurmuştu. İran basını ise Trump'ın iddiasını yalanlamıştı.

İRAN BASINI: SİLAHLI KUVVETLER ABD'YE AİT BAZI SAVAŞ GEMİLERİNE İHA SALDIRISI DÜZENLEDİ

ABD'nin, İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunmasının ardından İran'ın, ABD'ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği bildirildi.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran, ABD savaş gemilerine saldırı gerçekleştirdi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

03.44 ABD ordusu, Umman Denizi'nde seyreden İran bandıralı bir kargo gemisinin ablukaya uymadığı gerekçesiyle vurulduğunu ve gemiye el konulduğunu duyurdu. Saldırıya ait görüntüler de paylaşıldı.

03.00 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Sözde İran deniz ablukasındaki kışkırtıcı ve yasadışı eylemler, ateşkes mutabakatının açık bir ihlali ve BM Şartı'na aykırıdır" dedi.

02.00 ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının ablukasını aşmaya çalışan İran'a ait bir kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunduklarını bildirdi.

- PAKİSTAN'DAKİ ABD-İRAN MÜZAKERELERİNDE ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün, sosyal medya hesabından, ABD temsilcilerinin yarın akşam müzakereler için Pakistan'ın İslamabad şehrine gideceğini açıklayarak, "Çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım kabul ederler çünkü kabul etmezlerse ABD, İran'daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha edecek." şeklinde tehditte bulunmuştu.