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Dünya

Bölgede tansiyon düşmüyor! Pakistan'da birden fazla noktada patlama

Pakistan'ın Lahor kentindeki birden fazla noktada patlamaların meydana geldiği bildirildi. Bölgede Hindistan'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü iddia edilirken, İHA ya da füze saldırısı şüphesi ile soruşturma başlatıldı.

IHA8 Mayıs 2025 Perşembe 08:43 - Güncelleme:
Bölgede tansiyon düşmüyor! Pakistan'da birden fazla noktada patlama
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Hindistan ile Pakistan arasındaki askeri gerginliğin yankıları sürerken, Pakistan yeni saldırı şüphesi ile sarsıldı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Pencap eyaletinin başkenti olan Lahor'daki Walton Caddesi ve Walton Havaalanı yakınlarında birden fazla patlama meydana geldi.

Birçok bölgede sirenler çalarken, halk arasında panik yaşandı.

Patlamaların ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Walton Havaalanı yakınlarında Hindistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü iddia edildi.

Patlamaların ardından İHA ya da füze saldırısı şüphesi ile soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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