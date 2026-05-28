Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! ABD'ye jet misilleme: İran, Kuveyt'i vurdu

İran'ın Bender Abbas kentinin doğusunda patlama seslerinin duyulmasının ardından, ABD cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, İran'a yeni hava saldırıları düzenlediklerini söyledi. İsmini gizli tutan yetkili, saldırılarda ABD güçleri ile Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu değerlendirilen bir askeri bölgenin hedef alındığını ifade etti. Ayrıca, İran'a ait çok sayıda insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü aktarıldı.

İRAN'DAN KÖRFEZ'E MİSİLLEME

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki ABD hava üssünü hedef aldığını duyururken Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bugün şafak vakti Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır ve tekrarı halinde yanıtımız daha kararlı olacaktır. Saldırının sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir." ifadelerine yer verildi.

Hedef alınan ABD hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmezken bölgede ABD'nin hava üssüne ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan yerin neresi olduğuna dair bilgi verilmedi.

İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.

ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran basını, İran ordusunun güvenlik güçleriyle koordinasyon kurmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 gemiye uyarı ateşi açtığını bildirdi.

Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını açıkladı.

05.00 İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, "İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri nedeniyle uranyum zenginleştirme ve zenginleştirilmiş uranyuma sahip olma hakkı, Hürmüz Boğazı üzerinde hakimiyet ve yaptırımların kaldırılması şeklindeki kırmızı çizgileri konusunda geri adım atmayacaktır." açıklamasında bulundu.

04.41 ABD'nin İran'da bulunan ve kendi güçleri ile Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu değerlendirilen bir askeri bölgeye yeni hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

02.58 İran basını, ülkenin güneyindeki Bender Abbas kentinin doğusunda kesin nedeni henüz bilinmeyen 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.

00.00 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin mevcut durumuna ilişkin, "Bence çok iyi gidiyoruz. İran istediğimiz şeyleri bize vermeye başlıyor. Eğer böyle olursa harika, eğer olmazsa bu adam (Savunma Bakanı Hegseth) işi bitirecek" dedi.