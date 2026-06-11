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Dünya

Bölgede tansiyon yeniden zirvede! ABD kritik tesisleri işaret etti: Artık oyalama yok

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik açıklamalarında tansiyonu yükselten ifadeler kullandı. Hegseth, İran'ın müzakerelerde zaman kazanmaya çalıştığını öne sürerek, bundan sonra diplomatik oyalama yerine ABD'nin askeri gücüyle karşılaşacağını söyledi.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2026 Perşembe 00:03 - Güncelleme:
Bölgede tansiyon yeniden zirvede! ABD kritik tesisleri işaret etti: Artık oyalama yok
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) genel merkezi önünde basın mensuplarına İran'a ilişkin açıklamalarda bulunan Hegseth, "İran'da başlıca tesisleri bombalayacağız. Bu gece İran'a yönelik saldırılar güçlü olacak. Eğer bu saldırılar yarın olursa, yine net ve şiddetli olacak." ifadelerini kullandı.

İran'ın anlaşma için bir şansı olduğunu da aktaran Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma yapmaya hazır olduğunu savundu.

Hegseth ayrıca, "Bombalarla müzakere etmemiz gerekirse, bombalarla müzakere ederiz ve bu konuda çok iyiyiz. Dünyada bizden daha iyisi yok." dedi.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

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00:12 ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından İran basını Fars eyaletinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

00:01 İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın İranlı bir askeri kaynağın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran'ın, ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı belirtildi.

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