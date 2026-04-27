İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saat 07.40'ta İHA sızması nedeniyle sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

Lübnan'dan fırlatılan İHA'nın İsrail ordusu tarafından engellendiği, önleme sırasında düşen parçalar nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi. Açıklamada, saat 08.05'te sirenlerin tekrar çaldığı, fakat bunun bir yanlış alarm olduğu ileri sürüldü.

İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları başlattığını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın altyapı tesislerinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'ne ve güneyindeki diğer bölgelere hava saldırıları başlattığını bildirdi.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR;

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine sürdürdüğü saldırılarda 3 kişi yaralandı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülen süreçte ateşkesin müzakereler için "ilk ve zorunlu adım" olduğunu belirterek, bunun ülkesinin resmi tutumu olduğunu ve aksi yöndeki değerlendirmelerin kendilerini bağlamadığını ifade etti.

Hizbullah lideri Naim Kasım, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail ile doğrudan müzakereleri kesinlikle reddediyoruz. Bu doğrudan müzakereler ve sonuçları bizim için yok hükmündedir ve bizi zerre kadar ilgilendirmez. İktidardakiler, attıkları adımların ne Lübnan'a ne de kendilerine fayda sağlamayacağını bilmelidir" dedi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde 50'den fazla yapıyı havaya uçurarak yıkımı sürdürdüğü anların görüntülerini paylaştı.

Lübnan'daki Hizbullah'ın fırlattığı insansız hava aracı (İHA) nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

00:00 İsrail ordusunun ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı belirtildi.