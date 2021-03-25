İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2021 Perşembe / 12 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,946
  • EURO
    9,4472
  • ALTIN
    442.344
  • BIST100
    1417.12
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bölgede tansiyon yükseldi! İşgal topraklarını kurtarma planı devrede
Dünya

Bölgede tansiyon yükseldi! İşgal topraklarını kurtarma planı devrede

Ukrayna, Rusya tarafından 2014 yılında ilhak edilen Kırım için önemli bir adım daha attı. Kırım'ı işgalden kurtarma stratejisi resmen yürürlüğe konuldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Kırım'ın geri alınmasına yönelik Kiev yönetiminin çabalarına tepki göstermiş, faaliyetlerin Rusya'ya yönelik saldırganlık olarak kabul edileceğini duyurmuştu.

25 Mart 2021 Perşembe 13:23 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 13:23
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin hazırladığı Kırım'ı işgalden kurtarma stratejisini resmen yürürlüğe koydu.

Zelenskiy, tarafından imzalanan kararname, Kırım'ın işgalden kurtarılmasına yönelik diplomatik, askeri ve ekonomik bir dizi önlemi içeriyor.

Strateji ile Kırım'ın işgalden kurtarılması ve sorunsuz şekilde Ukrayna'ya yeniden bağlanması için uygun şartların oluşturulması amaçlanıyor.

RUSYA TEPKİ GÖSTERDİ

TRT Haber'in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Kırım'ın geri alınmasına yönelik Kiev yönetiminin çabalarına tepki göstermiş, faaliyetlerin Rusya'ya yönelik saldırganlık olarak kabul edileceğini duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.