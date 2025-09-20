İSTANBUL °C / °C
Dünya

Bölgede tansiyon yükseldi! Rusya iddiayı kabul etmedi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kaliningrad bölgesine uçan 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağının Estonya hava sahasını ihlal etmediğini bildirdi.

20 Eylül 2025 Cumartesi 07:55
Bölgede tansiyon yükseldi! Rusya iddiayı kabul etmedi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 19 Eylül'de 3 MiG-31 tipi savaş uçağının, Karelya bölgesinden Kaliningrad bölgesindeki askeri havaalanına planlı bir uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Uçuşun, uluslararası hava sahası kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştiği aktarılan açıklamada, uçakların "objektif gözlemlerle de teyit edildiği üzere" diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmediği vurgulandı.

Açıklamada, "Rus uçakları uçuş sırasında kararlaştırılan rotadan sapmadı ve Estonya hava sahasını ihlal etmedi. Uçakların, uçuş rotası Vaindloo Adası'na 3 kilometreden fazla uzaklıkta, Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Estonya, 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağının Vaindloo Adası yakınlarında Estonya hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

NATO, Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlal ettiğini, ittifak tarafından derhal yanıt verilerek uçakların durdurulduğunu açıklamıştı.

Rusya NATO'ya kafa tutuyor

