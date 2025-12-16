İSTANBUL 12°C / 6°C
  Bölgede tansiyon yükseldi! Terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor'da sivilleri hedef aldı
Dünya

Bölgede tansiyon yükseldi! Terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor'da sivilleri hedef aldı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Deyrizor ilinde düzenlediği baskında bir sivili öldürdü, 11 kişiyi ise zorla alıkoydu.

AA16 Aralık 2025 Salı 14:58 - Güncelleme:
Bölgede tansiyon yükseldi! Terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor'da sivilleri hedef aldı
Suriye'nin Deyrizor ili doğusunda baskın düzenleyen PKK/YPG, bir kişiyi öldürerek, 11 kişiyi alıkoydu.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor ilinin doğusundaki El-Susah beldesinde baskın düzenledi.

Söz konusu baskında bir kişiyi öldüren örgüt üyeleri, 11 kişiyi alıkoydu.

PKK/YPG, dün de Halep ilinin doğusunda yer alan Aynelarab'ın köylerine baskın düzenleyerek 15 kişiyi alıkoymuştu.

Terör örgütü, işgal altında tuttuğu Rakka, Haseke, Deyrizor ve Halep ili kırsalında sık sık hukuksuz şekilde sivilleri alıkoyuyor.

